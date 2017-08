Kubica test voor Renault in Boedapest

Verstappen en Ricciardo leggen het bij

31 juli Max Verstappen tikte gisteren zijn eigen ploegmaat Daniel Ricciardo uit de race na een wilde inhaalmanoeuvre in de Grote Prijs van Hongarije. De Australiër was 'not amused'. ,,Als hij zijn fout niet toegeeft hebben we een probleem'', klonk het fel. Verstappen bood in de media meteen zijn excuses aan, maar voegde daar aan toe dat hij het nog persoonlijk wilde uitpraten. Dat is nu ook gebeurd, laat Ricciardo weten via Twitter.