Laat Monza 2017 het einde zijn van de gridstraf

Verstappen rijdt lek na touche met Massa

14:33 Max Verstappen heeft vroeg in de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza alweer te maken gehad met tegenslag. Na een flitsende start, waarin de Limburger van Red Bull oprukte van plaats dertien naar acht, ging het mis bij een poging de Braziliaan Felipe Massa (Williams) in te halen. De bolides toucheerden elkaar, waarbij de rechter voorband van Verstappen lek ging. Na een gedwongen pitstop kon hij de race vervolgen vanaf de laatste plaats. De negentienjarige Verstappen heeft over pech niet te klagen dit seizoen. Hij viel vorig week na acht ronden al uit met motorpech in zijn 'thuisrace' in het Belgische Spa-Francorchamps. Het was al zijn zesde uitvalbeurt van het seizoen. Voor de race in Monza was al duidelijk dat een hoge klassering een zware opgave zou worden. Doordat Verstappen drie belangrijke componenten van zijn motor voor de vijfde keer dit jaar liet vernieuwen, kreeg hij een 'gridstraf' en moest hij ver naar achteren in de startopstelling. De Nederlander schold Massa uit na hun aanrijding. De Braziliaan gaf hem in zijn ogen geen ruimte om te passeren. De wedstrijdleiding bekeek de televisiebeelden in de herhaling en oordeelde dat Massa niets fout deed.