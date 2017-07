Lauda bekritiseert halo: 'Het ziet er belachelijk uit'

Opvallend is dat alleen Ferrari te porren was voor het idee: de overige negen teams stemden tegen het voorstel. ,,Het is absoluut een verkeerde beslissing'', aldus Lauda, die uit de tijd stamt dat de Formule 1 nog een stuk gevaarlijker was. De Oostenrijker mag van geluk spreken dat hij het nog kan navertellen: in 1976 kreeg hij materiaalpech op de Nürburgring. Zijn auto vatte vlam en Lauda dreigde levend te verbranden. Hij werd uit zijn auto bevrijd door vier coureurs die achter hem reden en hem met gevaar voor eigen leven uit de auto trokken.



,,Het staat vast dat de veiligheid verbeterd moet worden waar mogelijk. We hebben naast de halo ook het aeroscreen van Red Bull en het shield van Ferrari geprobeerd. Geen enkele van de drie mogelijkheden wist volledig te overtuigen. Men moet in dergelijke situaties de juiste beslissing nemen. Halo is de verkeerde."



Buiten dat het qua veiligheid volgens Lauda misschien niet veel toevoegt, is er ook nog het esthetische aspect: ,, We doen er alles aan om de Formule 1 aantrekkelijker te maken en dan komen ze met zoiets. Het ziet er belachelijk uit'', besluit hij.