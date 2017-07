‘Lewis is Greece Lightning!’

Ze hakten. En ze zaagden. En ze zeurden. En ze mekkerden. En ze hielden niet op. De Britse verslaggevers van de kwaliteitskranten én de tabloids vonden het allemaal niet kunnen. Kwam de hele goegemeente van de Formule 1 eens midden in een wereldstad als Londen, was Lewis Hamilton er als enige niet bij. Want meneer had nog een extra vrije dag nodig, in wat hij een ‘intens seizoen’ noemt. Toen bleek dat hij voor een mini-trip twee daagjes naar het Griekse feesteilandje Mykonos was gevlogen om daar met model Winnie Harlow lekker op een strandbedje selfies te maken, was de shit natuurlijk helemaal aan in Groot-Brittannië. Hamilton gooide zelf nog wat olie op het vuur door zijn aanloop naar de Grote Prijs van Engeland ‘de perfecte voorbereiding’ te noemen.



,,Beste Lewis, hoe kun je een urenlange vlucht heen en terug nu in hemelsnaam de beste voorbereiding noemen", vroeg een van de Britse journalisten zich af. En je had ze moeten horen sissen, toen er beelden werden vertoond van de Britse coureur, die op zaterdag even op bezoek ging bij de fans op de tribune en op de bühne, die op een van de grasvelden rondom Silverstone opgebouwd is. Hoe meer hij sprak over ‘the best fans in the world’, hoe meer hoongelach er te horen viel. Natuurlijk, Hamilton is veel groter dan Formule 1. Een sporticoon, een wereldwijde celebrity en een sportman die zijn leven leeft op zijn manier. Daarmee stuit hij automatisch op verzet. Op tegenwind. Op jaloezie. Op onbegrip. En op heel veel meer.