LIVE: Verstappen valt stil in derde vrije training

Verstappen ook in tweede training bovenaan ondanks crash

12:01 Max Verstappen is ook in de tweede vrije training de snelste man in Bakoe gebleken. De Nederlander klokte een tijd van 1.43,362 en was daarmee meer dan een tiende sneller dan de naaste belagers. De training kon Verstappen echter niet afmaken, vlak voor het einde klapte hij tegen de vangrail.