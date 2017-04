Vettel wint Grand Prix van Bahrein, Hamilton wordt tweede

Door Arjan Schouten



Met twee auto's op de eerste rij begon Mercedes vol kansen aan de GP van Bahrein, maar uiteindelijk stond er een Ferrari-coureur op het hoogste podium roze water te spuiten na de zonsondergangrace in de woestijn. Had Mercedes vorig jaar van niemand iets te vrezen, nu is er één coureur die ze behoorlijk pijn doet en de dominantie heeft gebroken: Sebastian Vettel. In Bahrein pakte al hij zijn tweede zege in de laatste drie races, de 44ste van zijn carrière. Voor zo'n sterke start van Ferrari moeten we in de geschiedenisboeken terug naar 2008.



Meteen na de start pakte hij al P2 af van Lewis Hamilton, die achter zijn Mercedes-ploegmaat Valtteri Bottas was gestart. Met een opvallend vroege pitstop (rondje 11) legde Vettel vervolgens de basis onder zijn tweede zege van het jaar, waarmee hij ook weer de leiding in het WK pakte.



Een safety car-situatie hielp de Duitser aan de leiding en daarna hielpen de knappe koppen in de Italiaanse stal verder met een foutloze race. Al in rondje 33, net over de helft van het totale aantal rondes (57) riepen ze Vettel wederom naar binnen. Daarna was het vooral zaak om niet in te kakken, want natuurlijk wisten de Italianen ook wel dat Hamilton, die in rondje 42 voor de tweede keer een vers setje banden ophaalde, zou naderen. Het geluk van Ferrari: Hamilton kreeg bij zijn eerste stop een tijdstraf van vijf tellen aan zijn broek vanwege het ophouden van Daniel Ricciardo. Dus moest de Britse drievoudig wereldkampioen bij zijn tweede pitbeurt eerst vijf tellen stilstaan, alvorens zijn monteurs aan de slag konden. Hij zal ongetwijfeld spijt hebben gehad van die domme fout, want het verschil na 308 kilometer: 6,6 seconden.



Absoluut, zonder die vijf tellen tijdstraf had hij in Bahrein niet automatisch gewonnen, maar zonder de straf had hij de druk op Ferrari in de spannende slotfase nog wel extra op kunnen voeren. Bottas, na zijn pole-position? Een derde plaats was het hoogst haalbare voor de Fin, die tot twee keer heel duidelijk aan de kant werd gedirigeerd om Hamilton vrij baan te geven. Bottas heeft even mogen genieten van zijn pole, maar nummer één in de hiërarchie bij Mercedes is hij nog lang niet.



Max Verstappen leek zich even te kunnen mengen in de strijd om het podium, maar de coureur van Red Bull schoot na zijn eerste pitstop rechtdoor in een bocht vanwege falende remmen.