‘Max is altijd de betere racer’

Ondanks het vroege uitvallen van Max Verstappen twee weken geleden in Bahrein was het sentiment best positief. Hij bleef aardig in het spoor van Vettel en Hamilton. Gaan we dat in Sotsji weer zien?

Albers: ,,Dat ligt een beetje aan hoe de baan er in Sotsji bij ligt. Dat weet je nooit precies. Is het glad of ligt er veel rubber? Ik denk dat Max in Bahrein ook wat voordeel had van dat circuit en de temperatuur.''

Van Beek: ,,Ik denk het wel. De Red Bull wordt elke Grand Prix ietsje beter, Max komt steeds dichterbij. En met de grote motorupgrade, over een paar races, gaat hij zeker meedoen.''