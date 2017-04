Max Verstappen bekroont sensationele inhaalrace met plek drie

Wat aanvankelijk P19 leek na de desastreuze zaterdag werd uiteindelijk een start vanaf plaats 16 vanwege straffen voor anderen. En toen moest het werkelijke inhalen nog beginnen. Al in de eerste ronde boekte Verstappen met een passeershow op het toen nog natte asfalt liefst negen plaatsen winst op het Chinese circuit waar inhalen tot opluchting van alles en iedereen nog bijzonder goed mogelijk was.



Vanaf positie 7 bleef Verstappen oprukken, helemaal naar positie 2 achter wedstrijdleider en racewinnaar Lewis Hamilton, bij wie hij als enige geen moment in de buurt kon blijven. Die tweede plaats was uiteindelijk een beetje boven zijn huidige stand, wat Verstappen ook moet hebben beseft. Want natuurlijk kwam Sebastian Vettel, die even opgehouden werd door Verstappens ploegmaat Ricciardo en vroeg naar binnen moest, uiteindelijk nog langszij.



Maar Verstappen slaagde erin om na een pistop nog steeds vooraan mee te blijven rijden, een derde plaats te verzekeren. En daarmee zijn 8ste podiumplaats in zijn loopbaan. Niet ongunstig was natuurlijk dat Mercedes-coureur Valtteri Bottas zijn race verziekte met een slippertje en dat een mopperende Kimi Räikkönen laat nog naar binnen moest na enorm veel geklaag over zijn banden.