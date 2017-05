Mercedes worstelt met probleem aan bolide Hamilton

Mercedes worstelt met een probleem aan de Formule 1-bolide van Lewis Hamilton. ,,We hopen dat we in Barcelona het lek boven hebben."

,,We snappen nog steeds niet waarom Lewis in de Grand Prix van Rusland zijn auto niet op snelheid kreeg; we zijn er elke dag mee bezig. Een oplossing toveren is helaas niet mogelijk'', aldus teambaas Toto Wolff maandag op de website van de Formule 1.

De drievoudig wereldkampioen kwam op het circuit van Sotsji totaal niet in zijn ritme. Hij eindigde als vierde in de race, liefst 36 seconden achter winnaar en teamgenoot Valtteri Bottas. ,,We hopen dat we in Barcelona het lek boven hebben.''

Mercedes is de eerste vier races van dit seizoen in een felle strijd verwikkeld met Ferrari. De auto's ontlopen elkaar nauwelijks in snelheid. ,,Onze auto's moeten nog wel wat consistenter worden. Het gaat de goede kant op, maar we moeten wel 24 uur per dag werken om onze doelen te bereiken'', vervolgt Wolff, die verwacht dat de Red Bull van Max Verstappen lopende het seizoen de aansluiting vindt bij Mercedes en Ferrari.