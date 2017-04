Motorprobleem en vijfde plek voor Verstappen in tweede training

Max Verstappen is uitgevallen tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Rusland. De motor van zijn Red Bull begaf het twintig minuten voor het einde van de training.

De Nederlander had op dat moment de vijfde tijd (1.35,540) geklokt, op zo'n anderhalve seconde van de snelste coureur Sebastian Vettel (1.34,120). Met zijn ronde bleeft Verstappen zijn teamgenoot Daniel Ricciardo met drie tienden voor.



Kimi Räikkönen, in de eerste training nog eerste, eindigde als tweede. Ferrari hield daardoor Mercedes op een gepaste afstand. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton moesten zeven tienden toegeven op de Scuderia.



In de eerste vrije training op het circuit van Sotsji zette Verstappen eerder op de dag de vierde tijd neer.