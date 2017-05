Nieuwe hoop voor Verstappen en Alonso in Spanje

De historie van de Gran Premio de España gaat terug naar 1913, toen Carlos de Salamanca won in een Rolls Royce. 103 jaar later was het Max Verstappen, die de laatste editie won. Zelf zegt hij geen kans te maken op een herhaling van die stunt. Of er moeten vier auto’s voor hem uitvallen, de Ferrari’s en Mercedessen. Niet de verwachting, maar wie had vorig jaar verwacht dat Nico Rosberg en Lewis Hamilton elkaar al in de eerste bocht van het asfalt zouden kegelen?



De GP van Spanje, sinds 1991 (Nigel Mansell) thuis in Catalonië, heeft sinds het tijdperk Michael Schumacher (recordwinnaar in Montmélo met zes zeges) vaak genoeg voor verrassingen gezorgd. Sinds 2004 (Schumacher) wist er niet één keer meer een coureur de race twee jaar achter elkaar te winnen. Hamilton en Sebastian Vettel, toch dé topfavorieten vandaag startend vanaf de eerste rij, wonnen deze GP beiden zelfs pas één keer. Met winnaars als Pastor Maldonado (2012), Mark Webber (2010), Jenson Button (2009), Felipe Massa (2007) en dus Verstappen (2016) won hier nabij Barcelona absoluut niet altijd de favoriet.



Dat gegeven biedt hoop, als vanmiddag om 14.00 uur de lichten doven voor de afgeladen Grand Stand, waar naast fans van Alonso en Carlos Sainz de Max-vlaggen en het oranje voor de sfeer zorgen. Naar schatting zo’n 6000 Nederlanders hopen massaal op een herhaling van die prachtige 15de mei van vorig jaar. Onmogelijk, zou je op voorhand zeggen. Maar de sterke kwalificatie geeft wel aanleiding voor Verstappen om voorzichtig vooruit te kijken. Het gat met pole-position (0,557) is dit jaar nog niet zo klein geweest en de rode bolide van Kimi Räikkönen en de Mercedes van Valtteri Bottas zijn nog dichterbij. Een podiumplaats is maar twee plekken weg, maar ook voor een vierde plaats hier zal de Limburger, nog altijd maar 19 jaar, in afwachting op een flinke motorupdate van Renault vooraf wel tekenen.



Achter Verstappen kijkt heel Spanje vanmiddag naar Fernando Alonso, twee keer gewonnen hier en na een dramatische seizoensstart met McLaren-Honda toverde hij zich zowaar naar de zevende startplek. Blijft die auto heel, verwacht dan maar spektakel van misschien wel de meest getalenteerde coureur van het hele veld. ,,Ik ken alle geheimen hier en als m’n start goed is en die auto blijft heel, dan zijn punten mogelijk’‘, aldus Alonso. En dan lachend: ,,Ik denk nu alleen maar aan de start, hoe ik die Red Bulls voor me in ga halen.‘’