'No-show' uit den boze voor Verstappen: 'Nederlandse fans zouden mij hebben neergeschoten'

Verstappen best of the rest, Mercedes enorm snel

11:54 Max Verstappen heeft zich in de eerste vrije training naar de derde plaats gereden. De Nederlander gaf vijf tienden toe op de uitzonderlijk snelle Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Daardoor was Verstappen de best of the rest. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo werd vierde, drie tienden achter Verstappen.