Nyck de Vries: Debuut in Monaco zou onverstandig zijn

,,Het zou zeer onverstandig zijn. Monaco is denk ik het moeilijkste circuit om te debuteren als Formule 1-coureur'', zei hij bij de NOS.



Raceteam McLaren benaderde Jenson Button om Alonso, die een uitstapje maakt naar de Indy 500, te vervangen. ,,Logisch'', vindt De Vries, die deel uitmaakt van het talentprogramma van de Britse renstal. ,,Hij heeft ervaring en kan zo weer instappen. En als het even tegenvalt: in de Formule 1 heb je vrije trainingen van anderhalf uur. Dat komt dus wel goed."



De Vries begint dit weekeinde aan een seizoen in de Formule 2, terwijl Max Verstappen al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut maakte in de hoogste autosportklasse. ,,Ik kan me voorstellen dat mensen vinden dat het bij mij een beetje lang duurt, maar dat zegt in mijn ogen weinig. Iedereen bewandelt een ander pad en soms gebeuren er dingen waar je niets aan kunt doen. Ik had de pech dat het Formule Renault 3.5 kampioenschap kwam te vervallen. Dat gebeurde precies in het jaar dat ik het had kunnen winnen. Als alles mee had gezeten was ik vorig jaar al klaar geweest voor de Formule 1 en was ik nu misschien al reservecoureur geweest. Maar daar doe je niks aan. Ik ben nu heel blij met deze kans in de Formule 2.''