Ontslag teambaas Kaltenborn verrast coureurs

Kaltenborn, de eerste vrouwelijke teambaas in de Formule 1, zou het niet eens zijn met de gewenste strategie van de nieuwe Zwitserse eigenaar van het team. Daarin zou Ericsson voordeel moeten krijgen boven Wehrlein. De Zweed ontkende dat. ,,Het is absoluut niet waar. Pascal en ik beschikken over hetzelfde materiaal en we krijgen ook dezelfde behandeling. Dat is altijd zo geweest en dat blijft zo'', benadrukte Ericsson.

De Duitser Wehrlein zei ook dat hij zeer verrast was over het plotselinge besluit van de Oostenrijkse, maar liet zich er verder niet over uit. ,,Het verbaast me, maar het is niet aan mij er verder iets over te zeggen. Het is mijn taak zo hard mogelijk te rijden.''