Ook in Bakoe drama voor Verstappen: 'Daar gaan we weer...'

Hij overleefde de chaotische start, waar de Fin Valtteri Bottas vol op de wagen van zijn landgenoot Kimi Räikkönen reed. Schoof op van plaats vijf naar vier, jagend op het podium met Sergio Perez voor zijn neus. Maar na twaalf rondjes in Bakoe was het voor Max Verstappen alweer klaar. Rook uit de achterkant van zijn auto en de Nederlander besefte hoe laat het was. Weer een ‘engine issue’. ,,Ja, daar gaan we weer", verzuchtte hij over de boordradio.

In mum van tijd verloor hij positie na positie, waarna in de pitstraat bleek dat er geen redden meer aan was. Stuurtje eruit, de auto achteruit de garage in. ,,Max, that’s the end of it. I’m sorry for that," werd er in zijn oortje verteld door de teamleiding van Red Bull Racing. Voor de vierde keer in de laatste zes races zag de Limburger niet de wit-zwart geblokte vlag. Doodzonde, dit keer, want met een Force India voor zijn neus en een Mercedes teruggeslagen, leek een podiumplaats er zomaar in te zitten in Azerbeidzjan.