Ook Vandoorne en Perez krijgen gridstraf, Verstappen schuift plek op

Crash Grosjean op natte baan legt kwalificatie stil

2 september Ondanks de regen gingen de coureurs vanmiddag toch de baan op voor de kwalificatie van de GP van Italië. Maar of dat een goed idee was... In no time vloog Romain Grosjean er op het rechte eind af en werd de sessie stilgelegd en vervolgens uitgesteld.