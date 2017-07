'Ook voor 100 miljoen doen we Max niet weg'

,,Ook voor een transfersom van 100 miljoen doen we Max niet weg”, laat Marko. ,,We hebben hem in de Formule 1 gebracht en zien zijn waanzinnige potentieel en ontwikkeling. We willen met hem wereldkampioen worden!”

Verstappen viel zondag in de Grand Prix van Oostenrijk in de eerste bocht al uit. Het was alweer de vijfde keer dit seizoen dat de Limburger de eindstreep niet haalde. Op 28 mei, in Monaco, reed Verstappen voor het laatst zijn race uit.