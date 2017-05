‘Oranje Max-fans gaven liefde, aan iedereen’

Je zou maar 16 uur in zo’n zweterige touringcar hebben gezeten. Met een sixpack bier op schoot, steeds half in slaap dommelend met je hoofd tegen het raam. Op weg naar je grote held Max Verstappen. Om aanwezig te zijn bij zijn terugkeer op het Spaanse asfalt waar hij vorig jaar won.



Toen zat je voor de tv en sloeg je je voor je kop dat je er niet bij was. Dus nu moest en zou je gaan, naar Spanje. Dondert niet wat het kostte, jij wilde Max aanmoedigen. En daar zat je, op de Grand Stand, even verderop in het gras, of, zoals honderden andere landgenoten in bocht 12, in een zee van oranje.



Je hoopte op een showtje. Op wat inhaalacties. Een podium wellicht? Maar na nog geen 15 seconden was het al klaar. Max Verstappen kwam maar twee keer langs. Een keer zigzaggend tijdens de opwarmronde en daarna boemelend met een kapotte wielophanging.