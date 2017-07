Door Arjan Schouten

Om maar meteen met het belangrijkste te beginnen: Max Verstappen, rijdt hij nu dan eindelijk weer eens een race uit?

Jack Plooij: ,,Ja. Puur statistisch gezien moet het gewoon. Pech kan niet aan blijven houden, het moet een keer over zijn. Maar ja, dat had in Oostenrijk natuurlijk al gemoeten. Wat zo ongelooflijk rot is, is dat er in diezelfde garage iemand aan de andere kant staat, die die punten maar binnen blijft harken. En dan krijg je natuurlijk twijfel. En twijfel is nooit goed."

Volledig scherm DJ Jeroen van Inkel. © ANP Kippa Jeroen van Inkel: ,,Ik hoop met heel mijn hart dat hij de finish haalt. En ook met m’n hele hoofd, benen, armen en alles erbij. Weer een technisch mankement zou ook voor Red Bull Racing wel écht een enorme blamage zijn. De gang van zaken bewijst gewoon dat ze daar niet optimaal scherp zijn. Er mankeert gewoon te vaak iets. Red Bull had aan begin van het seizoen helemaal klaar moeten zijn met een competitieve auto, dan had Max nu de sterren van de hemel geracet."

De eigenaar van circuit Silverstone zegt de Britse GP niet meer te kunnen betalen na 2019. Hoe lang komt de Formule 1 hier nog racen?

Plooij: ,,Ik denk heel lang. Je kan dit toch niet zomaar loslaten? Er komen hier zoveel mensen op af, alle teams zitten hier met hun fabrieken om de hoek. Hier moét je als Formule 1 gewoon zijn. Ik geloof zelfs dat topman Chase Carey van Liberty Media al eens heeft gezegd: zolang Liberty de Formule 1 in handen heeft, blijven we in het Verenigd Koninkrijk. Om niet te zeggen Silverstone en dat houdt de druk er wel een beetje op om onderhandelingen gaande te houden."

Van Inkel: ,,Er moet al jaren geld bij, daar. Formule 1 is er al eerder even weggeweest, omdat Bernie Ecclestone teveel geld wenste. Maar Silverstone blijft wel een legendarische plek, net als Monaco. Een grote mannencircuit, waarbij je op televisie ook heel goed de snelheid ziet. Je denkt steeds: Jezus, wat gaan ze hard. Snoepgoed voor de fans, dat zou ik wel gaan missen."

Tot slot. Wie wint er zondag?

Plooij: ,,Lewis Hamilton. Die is zo getergd. Reken maar dat hij nog wat boe-geroep te verwerken krijgt na zijn afwezigheid bij het F1 Live evenement, woensdag in Londen. Maar hoe lelijker er over hem gesproken wordt, hoe beter hij racet. Je kan hem privé misschien niet leuk vinden. En het hem kwalijk nemen dat hij niet in Londen was. Maar weet jij wat er in zijn contract staat? Stel dat hij jaarlijks naast de races maar drie dagen op hoeft te draven. Dat hij dan niet komt? Tja, hij wil graag wereldkampioen worden."

Van Inkel: ,,Hamilton zal er alles aan doen om daar weer als arrogante pauw met z’n zonnebril op als winnaar door de paddock te lopen. Wat is die man arrogant geworden, zeg. Hij gedraagt zich buiten de auto alsof het hem allemaal verveelt. Ik snap best dat het op een gegeven moment allemaal heel gewoon wordt, maar hij reageert soms zo blasé. Daar erger ik me wel aan. Ik heb in Spa naast Gerhard Berger gestaan. Ayrton Senna een hand gegeven. En even met Nigel Mansell gepraat. Maar ik heb nog niemand zich zo zien gedragen als Hamilton."