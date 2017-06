Pech voor Verstappen in derde training, Bottas het snelst

,,Ik denk dat er iets mis is met de motor, telkens als ik naar de limiet wil, hoor ik een raar geluid'', klonk het verontrustend uit de mond van Verstappen. Verstappens snelste rondje was goed voor de zesde tijd. De snelste rondgang in Bakoe kwam op naam van Mercedes-rijder Valtteri Bottas. De Fin hield landgenoot Kimi Räikkönen (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes) achter zich. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo liet de vierde tijd noteren.



Verstappen was niet de enige met pech. De Duitser Sebastian Vettel had problemen met de koeling van zijn Ferrari en moest de derde training na een half uur afbreken. Vettel miste daardoor een aantal trainingsrondjes voor de kwalificatie die later vandaag plaatsvindt.



Vettel leidt in de WK-stand met twaalf punten voorsprong op Hamilton. Beiden wonnen dit jaar al drie grands prix.