Red Bull gaat probleem met remmen onderzoeken

Samenvatting van de GP van Rusland

30 april Valtteri Bottas heeft de Grote Prijs van Rusland gewonnen. De Fin veroverde op het circuit van Sotsji bij de start de koppositie en stuurde zijn Mercedes in 52 ronden voor de eerste keer als eerste over de finish. Hij verwees Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen naar de tweede en derde plaats. Beide Ferrari's waren voor het eerst sinds 2008 vanaf de eerste rij begonnen. Verstappen deed wat hij moest doen en eindigde als 'beste van de rest' als vijfde in een voor hem saaie race.