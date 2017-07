Ricciardo: Actie Vettel onhandig, niet gevaarlijk

Het is de eerste keer dat Ricciardo reageert op het incident tijdens de race in Bakoe. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull mocht de winst van de GP in Azerbeidzjan op zijn naam schrijven en dat was mede te danken aan het feit dat Ferrari-coureur Vettel opzettelijk de Mercedes van wereldkampioen Lewis Hamilton ramde. Vettel kreeg voor zijn actie een tien seconden stop-and-go penalty en drie strafpunten op zijn superlicentie.

In zijn column op de website van Red Bull zegt Ricciardo dat hij in tegenstelling tot veel anderen de sanctie niet te licht vindt: ,,Voor mij is de tien seconden stop-and-go penalty de zwaarste straf die er is. Volgens mij vinden mensen het vooral te licht omdat Hamilton niet won. Als Hamilton geen problemen had gehad met zijn hoofdsteun en alsnog de race had gewonnen en Vettel was vijfde geworden zou er nooit zoveel rumoer om geweest zijn."