Ricciardo, de geluksgoeroe van de Formule 1

Humor in de paddock? Bij Sebastian Vettel of Kimi Räikkönen hoef je daarvoor niet te zijn. Net zo min als bij Mercedes. Maar gelukkig is daar dan nog Daniel Ricciardo, die een schijthekel heeft aan sikkeneurige collega’s. ,,Als je niet geniet van deze wereld, prima. Maar ga dan wat anders doen.‘’

Door Arjan Schouten

BLOG - Donderdagmiddag mocht uw verslaggever tien minuten op audiëntie bij Daniel Ricciardo. Wellicht dat u het interview vandaag al in het Algemeen Dagblad gelezen heeft. Dat ging voornamelijk over zijn collega Max Verstappen. En een beetje over champagne drinken uit schoenen, dj’s, Donald Trump en marihuana.

Volledig scherm Ricciardo. © EPA Maar natuurlijk had Daniel Ricciardo meer te vertellen. Als verslaggever moet je kiezen, een krant is niet van elastiek immers. Maar natuurlijk spraken we ook over die enorme positieve flow die altijd rondom de coureur in vorm (vijf podiumplaatsen op een rij) hangt. Hij vertelde over de reden voor die constante lach, die soms met een bikhamer in zijn bebaarde gezicht geslagen lijkt. Dat het zijn Australische roots moeten zijn. Opgegroeid dicht bij de zee. Met altijd lekker weer, lekker eten en veel vrienden die gezegend waren met dezelfde basisingrediënten voor een goed leven. Maar daarin is Ricciardo ongetwijfeld niet uniek. Van de andere 19 coureurs op de grid zullen er toch zeker nog wel een paar ook een fijne jeugd hebben gehad. Maar niet heel veel van die figureren zijn ogenschijnlijk nog even happy als klein ventje vol dromen.

Neem nou Romain Grosjean. Loopt altijd maar te klagen en te gillen over die boordradio. Of Kimi Räikkönen. Wanneer heeft u voor het laatst een glimlach op zijn gezicht gezien? Of überhaupt een zin van meer dan twee woorden over zijn lippen horen rollen? Sebastian Vettel? Heetgebakerd, verongelijkt en meer van dat. Of Lewis Hamilton? Die zoekt zijn geluk op tropische eilanden met tropische vrouwen, Formule 1 is voor hem al jaren terug werk geworden. Nee, dan Red Bull Racing. Een interview met Max Verstappen bestaat niet zonder lach of grap. En zijn collega Ricciardo is helemaal het toppunt van ‘happines’. Tip: kijk de persconferentie van donderdag even terug. Daarin nam hij bulderend van de lach de regie over. Eerder dit jaar bekende hij zich soms te storen aan al die collega’s die sikkeneurig door de paddock sjokken, alsof ze liever ergens anders zijn.

Donderdag vroeg ik hem er nog eens naar. ,,We zijn maar met z’n twintigen hier, hè. Oké, we hebben allemaal talent, maar we zijn net zo goed bevoorrecht dat we dit mogen doen’‘, vertelde hij. ,,Ik ben er zeker van dat de meesten van ons er ook nog eens heel goed betaald voor worden. Dus als ik dan iemand zie die dit leven niet volledig omarmt of op prijs stelt, dan komt dat op mij een beetje verwend over. Als je er niet van geniet? Prima, ga dan wat anders doen. Maar neem die negatieve energie niet mee onze wereld in.‘’