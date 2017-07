Ricciardo: Ik was wel jaloers dat Max hier vorig jaar het podium pakte

,,Dat maakt het allemaal wel speciaal. Max had hier vorig jaar een thuispodium (Verstappen eindigde vorig jaar als tweede red.) en daar was ik wel een beetje jaloers op", vertelde Ricciardo tijdens de podiumceremonie.

De Australiër kon zich niet mengen in het gevecht om de bovenste twee plekken, die strijd ging tussen Valtteri Bottas en Sebastian Vettel. De Fin trok uiteindelijk aan het langste eind en pakte zijn tweede overwinning uit zijn carrière. ,,Ik had op het einde een deja vu naar Rusland, toen Vettel ook zo dichtbij kwam", vertelt Bottas. ,,Ik had behoorlijke blaren op mijn band, maar het is geweldig dat het toch gelukt is."