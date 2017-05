Roddelblad moet Schumacher schadevergoeding betalen

Hamilton na vierde plek: Kan me niet herinneren dat ik zo slecht was

1 mei Lewis Hamilton eindigde zondag als vierde in de Grand Prix van Rusland. De Brit kwam pas 36 seconden later dan teamgenoot en winnaar Valtteri Bottas over de finish. Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen kwamen ook eerder dan Hamilton over de eindstreep.