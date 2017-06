Schorsing dreigt voor WK-leider Vettel

Als Vettel zich over twee weken bij de Grote Prijs van Oostenrijk weer misdraagt, moet hij de daaropvolgende race in Groot-Brittannië missen.

Wie in een jaar tijd twaalf strafpunten krijgt, moet één wedstrijd aan de kant blijven. Na de GP van Oostenrijk vervallen voor Vettel de twee strafpunten die hij een jaar geleden kreeg in Groot-Brittannië. De Duitse coureur van Ferrari botste zondag in Bakoe tijdens een safetycarfase achterop de Mercedes van de leidende Lewis Hamilton. Vettel dacht dat de Brit expres had geremd en reageerde woest. Hij ging naast Hamilton rijden en stuurde even opzij, waarbij de wielen van beide bolides elkaar raakten.