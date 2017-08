Sport Vandaag: Eredivisie, Vuelta, F1 en loting Europa League

25 jaar na zege 'Schumi junior' eert vader op Spa

23 augustus Michael Schumacher behaalde op 30 augustus 1992 zijn eerste overwinning in de Formule 1. Op het circuit Spa-Francorchamps zegevierde de inmiddels 48-jarige Duitser, die bij een ski-ongeluk in 2013 ernstig hoofdletsel opliep, in zijn Benetton tijdens de Grand Prix van België.