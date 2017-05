Teambaas Mercedes: Auto ruziet met banden

,,Hopelijk was dit onze slechtste race van het seizoen'', zei Wolff, die zijn coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton vierde en zevende zag worden. In de WK-stand heeft Vettel inmiddels 25 punten voorsprong op Hamilton, de wereldkampioen van 2014 en 2015. ,,We hebben een snelle bolide, maar die houdt niet van de banden. We moeten erachter zien te komen waar die animositeit vandaan komt. Het is zaak om de auto en de banden op één lijn te krijgen.''