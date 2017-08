Trotse Vettel: Mijn werk bij uniek Ferrari is nog niet af

Foto's Max-mania in 'oranje' Spa

14:53 Het is een gekkenhuis in Spa. Op alle toegangswegen richting het circuit van Spa-Francorchamps, waar Max Verstappen dit weekeinde in de Formule 1 rijdt, liep het verkeer vast. Het is een en an oranje wat de klok slaat in België. We verzamelden de mooiste foto's van de Max-mania en de 'volksverhuizing'. op Spa-Francorchamps.