‘Twijfelde tussen Hungaroring en Montfort’

Ben van Luijn is één van hen. Hij legt uit waarom veel landgenoten deze grand prix hebben uitgekozen. ,,Het is in Hongarije allemaal nog betaalbaar. Niet alleen qua eten en drinken, ook het kaartje. Ik heb een staplaats voor het hele weekeinde, voor 99 euro. In Spa ben je een veelvoud kwijt. Plus: daar worden dit jaar 250 duizend man verwacht, dat is een gekkenhuis. Ik ga vanwege de kosten alleen op de vrijdag naar België, maar vorig jaar was ik zelfs toen al 3 uur te laat op het circuit vanwege de drukte. Dit jaar gaan we om half 3 drie ’s nachts al rijden.”



Voor het eerst is er naast de Hungaroring een oranjecamping, door Nederlanders, voor Nederlands. Van Luijn won bij een loterij vip-tickets voor de camping, maar twijfelde toch hevig of hij wel wilde afreizen. De reden: hij kijkt elke race met veel plezier in Montfort, bij Dancing Housmans en gastheer Frans Verstappen. ,,Vanuit Beverwijk twee uur heen en twee uur terug, maar als je het één keer hebt gedaan wil je niet anders meer. Ik moest mijn familie en vrienden ook overhalen, maar na Max’ overwinning in Spanje was dat geen probleem meer. De sfeer, de bekenden, kijken met de Opa van Max. Dat geeft toch een andere beleving dan ergens anders voor de tv zitten. Frans zei me ook dat ik eigenlijk niet gemist kon worden dit weekeinde, maar ja.”



Of Van Luijn ook nog even het centrum van Boedapest intrekt, is afwachten. ,,Die camping wordt mooi, één grote oranjegloed. Ik denk dat ik veel daar zal zitten.” Hij is al racegek sinds Jos Verstappen in 1994 zijn intrede deed in de Formule 1. Hij is bijvoorbeeld ook vlaggenmarshal op het circuit van Zandvoort en houdt zich bezig met een fanwebsite. Hij voorspelt een podiumplaats voor Max Verstappen, zondag in Hongarije. ,,Hij heeft zo veel pech gehad. Het geluk gaat een keertje zijn kant op vallen.”