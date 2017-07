'Upgrade of geen upgrade, Max heeft kansen'

De vierde plek van Verstappen in Engeland was relatief gezien een opsteker, na de ellende in de races daarvoor. Kan hij in Hongarije doorstoten naar het podium?



Bleekemolen: ,,Ik denk dat hij een goede kans maakt. Je blijft afhankelijk van de snelheid die Mercedes en Ferrari hebben. Maar Daniel Ricciardo heeft laten zien wat er kan gebeuren als er vooraan iets mis gaat. En de Hungaroring is een apart circuit, waar soms auto’s vooraan rijden die je daar totaal niet verwacht. Zoals Damon Hill die in 1996 won in een Arrows. Het is wel zo dat het asfalt nu beter is dan toen, waardoor het misschien iets minder onvoorspelbaar is geworden. Het is een langzaam circuit met veel trage bochten. Ik heb er vaak gereden en vind het een grappig baantje, maar het is zeker niet mijn favoriet.”



Otterspeer: ,,In Engeland was het zaak te finishen en te hopen op een goede uitslag. Ik denk dat er nu meer mogelijk is, zeker met een goede kwalificatie. Ik zeg dat Max tweede of derde wordt.”