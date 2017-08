Vader Jos woedend over aanhoudende problemen: 'Max doet niks verkeerd'

Verstappen legt de schuld dus bij Red Bull Racing. ,,Max kan het materiaal niet kapot maken. Het materiaal is gewoon niet goed genoeg. Het is moeilijk om de motivatie constant op te brengen," zegt vader Jos, zelf ook jarenlang coureur in de Formule 1. ,,Max is constant sneller in de kwalificatie dan zijn teamgenoot. Maar na zeven, acht rondjes staat hij telkens langs de kant. We moeten eerst even bedaren en dan om de tafel gaan zitten, want dit houdt geen stand."