Vanaf volgend jaar streep door Grand Prix van Maleisië

Petronas is een belangrijke sponsor van de Grand Prix van Maleisië. Het bedrijf boekt tegenvallende resultaten vanwege dalende olieprijzen. In totaal stond werd de race op Sepang negentien keer verreden. De laatste editie is in september. Daniel Ricciardo, ploegmaat van Max Verstappen bij Red Bull, was vorig jaar de snelste.