Vandoorne rijdt ook volgend jaar voor McLaren

De verwachting was al dat Vandoorne langer bij McLaren zou blijven, nadat de coureur al door de opleidingsprogramma's van McLaren was gekomen. ,,Toen we Stoffel aanstelden voor dit jaar, was het plan al om hem zeker een aantal jaren bij ons te houden", zegt Eric Boullier, teambaas van McLaren. ,,Zoals alle nieuwkomers moest hij veel leren in het eerste halfjaar van zijn F1-carrière, maar we hebben veel vertrouwen in hem. Hij wordt beter en beter en hij heeft een zeer sterkte teamgenoot (Fernando Alonso red.), en dat is een understatement want Fernando is de beste coureur in de sport."