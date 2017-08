Verstappen beoordeelt zeepkisten op wegligging

Jackie Stewart prijst halo: 'Als jullie net zo veel vrienden hadden verloren als ik...'

8 augustus In de Formule 1 is er behoorlijk wat opschudding ontstaan over de invoering van de halo. De ring rondom de cockpit moet vanaf volgend seizoen voor extra bescherming zorgen voor de coureur, maar niet iedereen is een voorstander. Zo begrijpt Max Verstappen niet waar het nodig is, maar racelegende Jackie Stewart kan niet wachten tot het is ingevoerd.