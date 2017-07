Verstappen en Ricciardo leggen het bij

Ricciardo woest op Verstappen: Ik wil geen smoesjes

30 juli Daniel Ricciardo is op z'n zachtst gezegd even niet heel blij met teamgenoot Max Verstappen. De Australiër werd tijdens de GP van Hongarije in de eerste ronde door de Nederlander van de baan getikt. ,,Hier gaan we straks over praten'', aldus Ricciardo. ,,En als hij niet gewoon zijn fout toegeeft, maar met een slap excuus komt, hebben we een probleem.''