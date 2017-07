Verstappen: Er valt weinig te halen

Een gapend gat van anderhalve seconde met Lewis Hamilton. De afstand naar poleposition bleek in de kwalificatie van de GP van Engeland weer net zo groot als begin dit seizoen. ,,Dat zag ik al wel aankomen'', bekende Max Verstappen. ,,In de kwalificatie zijn we sowieso niet sterk op de rechte stukken en heel het weekend was het bij ons qua balans hier al niet goed.''

Door Arjan Schouten

Hij vertelde het kalm, niet in paniek. ,,Of ik me zorgen maak? Ik maak me helemaal geen zorgen meer, dit seizoen, na alles wat we al hebben gehad. Het is nu eenmaal zo'', aldus Max Verstappen, die zich als vijfde kwalificeerde, maar morgen vanaf P4 weg mag rijden op Silverstone vanwege een gridstraf voor Valtteri Bottas. Deze kwalificatiedag bleef hij eens gevrijwaard van pech, maar nu viel Red Bull-collega Daniel Ricciardo weer stil. De Australiër, die ook al een gridstraf op zak had, start nu van achteren.

,,Niet goed. Gewoon slecht dat zoiets weer gebeurt'', meende Verstappen, die zelf weinig verwachtingen heeft van zijn derde optreden in Engeland, met een Mercedes en twee Ferrari’s voor zijn neus. ,,Het wordt toeren naar huis, ja. Daar komt het wel op neer. Als er niks gebeurt, wordt het wel een eenzame race, ja. Er valt weinig te halen.''

Wil hij kans op het podium maken dan moet er sowieso één wagen voor zijn neus pech krijgen, terwijl hij het juist zelf was die zoveel pech had, de laatste weken. Dat hij pas voor de tweede keer vanaf P4 mag starten dit seizoen, wilde hij dan ook niet als een lichtpuntje benoemen. ,,Heel positief, ja. Heel top'', klonk het cynisch. ,,We wilden voorafgaand aan dit seizoen meedoen om de eerste plaatsen. Een vierde plaats maakt me dan zo heel veel niet uit.'' Waar hij wel van genoot op Silverstone? Van de regen in het begin van de kwalificatie, toen het asfalt even nat was. ,,Dan is er allemaal net wat meer hectiek. En dan gaat het ook altijd wel goed.''