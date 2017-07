Verstappen geen voorstander van halo: 'Ik hou er niet van'

Max Verstappen is geen voorstander van de halo in de Formule 1. ,,Ik houd er niet van, maar we moeten de beslissing van de FIA respecteren", aldus Verstappen. De FIA besloot om deze volgend jaar te introduceren om zo het hoofd van de coureurs beter te beschermen tegen rondvliegende voorwerpen. ,,De risico's zijn al beperkt door de virtuele safety car. En wielen laten niet zomaar los. Als kleine onderdelen van een auto los gaan, helpt de halo niet. Dus ik zie niet in waarom we hem moeten hebben.