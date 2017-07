Verstappen 'heel blij' met P5: 'Eindelijk balans én voor mijn teammaat!'

Toch is het verschil met de nummer 1 dit seizoen wel eens groter geweest. Iets meer dan vijf tienden gaf Verstappen toe op Sebastian Vettel, die een ongekend snel baanrecord vestigde. ,,Ik ben heel blij", grijnsde Verstappen meteen na zijn kwalificatie voor de camera van Ziggo.



,,Je weet dat zij de motor nog wat kunnen opschroeven in Q3, Mercedes meer maar Ferrari inmiddels ook”, zei Verstappen. “Ik ben hier heel blij want het weekend verliep vooralsnog lastig. Ik had niet echt een goede balans in de auto en dat is hier op dit circuit pijnlijk. In de kwalificatie vond ik eindelijk mijn balans in de auto.” Verstappen was in de kwalificatie zijn teamgenoot Daniël Ricciardo duidelijk de baas. ,,Hij was het hele weekend lastig te verslaan dus dit is goed. Hier mogen we na een moeilijk begin van het weekend heel blij mee zijn.”



,,Ik ben eigenlijk wel tevreden met de vijfde startplek. Het is ook aan de goede kant en ik kan altijd wel goed starten dus je weet maar nooit", zo droomde Verstappen hardop van een mooi resultaat in de GP van morgen.