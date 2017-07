Verstappen: Hoop dat het nu een keer klaar is

Door Arjan Schouten

Komt op Silverstone dan de ommekeer voor Max Verstappen? Het laat zich nauwelijks nog voorspellen in een tot treurspel getransformeerd seizoen. Net als het accuprobleem in Canada en de motorproblemen in Azerbeidzjan is ook het mankement aan de koppeling vorige week bij de GP van Oostenrijk natuurlijk vrij snel opgelost.

,,Dat kon wel gefixt worden. Maar het probleem is echter dat er elke keer weer wat anders kapot gaat'', beseft Verstappen zuchtend. ,,Dan los je het wel op, maar dan gebeurt er weer wat anders. Dus ik hoop dat het nu gewoon en klaar is en we gewoon een race kunnen rijden.'' Want dat deed hij dit jaar zo weinig dat hij stijf onderaan staat in het klassement van gereden rondes met 277 laps, goed voor slechts 1352 kilometer. Alleen Antionio Giovinazzi (58) en Jenson Button (57) staan nog onder hem, maar die twee namen maar deel aan respectievelijk twee en één race.

,,Ik heb de minste rondjes, ja. Nog minder dan de helft (Vettel en Hamilton misten beiden met 558 rondes nog niet één omloop, red). Het is natuurlijk niet top voor m’n ontwikkeling, maar het is ook niet zo dat ik die rondjes echt niet kan missen. Dat niet meer. Maar voor je fysiek wel, op zondag raak je normaal zo anderhalf, twee kilo kwijt. Dan heb je echt een work-out gedaan. Dat soort dingen mis ik nu wel. Dus ik zit wat meer op de scooter, nu. Wheelies trekken.''