Verstappen: Hoop landgenoten te laten juichen

Vorig jaar startte hij hier vanaf de eerste startrij, nu zijn de verwachtingen minder hoog na een eerste seizoenshelft in de RB13 die niet verliep zoals gehoopt en verwacht. Renault mag dan spreken over een verbetering aan de power-unit, Verstappen moet het allemaal eerst nog maar zien. ,,Volgens mij is het een beetje fine-tuning, meer niet. Ik verwacht dus geen wonderen. Ik zal iets meer pk bij me hebben, maar dat zal uiteindelijk het verschil ook niet maken. Morgen eerst maar eens de balans voelen in de auto en zo het weekend in groeien.”



Bij de laatste afspraak in Boedapest was er nog die aanvaring met ploeggenoot Daniel Ricciardo. Maar die zaak is uitgesproken, meent Verstappen. ,,Meteen na de race hebben we al gesproken en ook vandaag hebben we elkaar weer gezien. De lucht is geklaard. Dat was maar één race, in een seizoen waarin we beiden niet vechten om de wereldtitel. Dat ligt achter ons. Zaak is nu dat we doorgaan en op punten gaan jagen.”