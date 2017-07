Verstappen: Maximaal aantal punten, maar we zijn te langzaam

Max Verstappen eindigde na een prima race op de vierde plek bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Meer had er ook niet ingezeten, denkt de Nederlander zelf. ,,We zijn gewoon te langzaam."

Verstappen kwam tijdens de start goed weg en wist gelijk Sebastian Vettel in te halen. De coureur van Red Bull wilde toen ook voor de tweede plek van Kimi Räikkönen gaan, maar de Fin blokte goed. Wat volgde was een gevecht met Vettel.

,,Als het om de eerste plek gaat, dan wil ik wel zo'n gevecht, maar we zijn gewoon te langzaam. Ik moest mijn plaats met hand en tand verdedigen. Hij kwam met veel snelheid binnendoor en ik verdedigde buitenom. Toen reed hij vol gas tegen me aan. Dat mag zolang er niks afbreekt", vertelt Verstappen bij Ziggo Sport. Na een mislukte pitstop zag Verstappen Vettel uit het zicht verdwijnen en volgde een lange rit in niemandsland. Aan het einde van de race schoof Verstappen alsnog op, omdat de voorband van Vettel klapte. Ook Räikkönen dook nog naar binnen, maar omdat Verstappen zelf ook een pitstop maakte, kon hij daardoor geen podiumplek winnen. ,,Ik zag Kimi naar binnen gaan en dacht dat we gewoon buiten moesten blijven, maar het team wilde het veilig spelen", verklaart Verstappen. Een vierde plek is wat resteerde.

Geheel tevreden was de 19-jarige coureur daar niet mee. ,,We moeten gaan kijken wat er fout is gegaan dit weekend, want we waren niet snel goed. Maar we hebben wel het maximaal haalbare aantal punten gehaald."