Verstappen moet hopen op chaos

Naarmate Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie van de Grote Prijs van Rusland een beetje was bekoeld, matigde hij ook zijn toon. Van ‘helemaal ruk’ naar ‘balen’. Zijn teleurstelling helemaal verbergen, dat was te veel gevraagd.

Door Rik Spekenbrink

Juist in het laatste, belangrijkste deel van de kwalificatie, had hij de minste grip. Verstappen start zondagmiddag als zevende, terwijl hij in alle vrije trainingen rond plek vijf stond. Hij was tot die laatste sessie ook steeds sneller geweest dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die uiteindelijk wel voor hem start, op plek 5. Ook Felipe Massa van Williams ging Verstappen nog voorbij.

Die vijfde stek is voor de Nederlander normaal gesproken ook doel in de race. Op Ferrari en Mercedes staat vooralsnog geen maat. Verstappen deed bijna twee tellen langer over zijn snelste rondje dan Sebastian Vettel. Bij Red Bull wisten ze van tevoren dat Sotsji geen circuit is waarop de auto goed rendeert, maar dit gat is wel erg groot.

Tegelijkertijd, zei ook Verstappen, weet je nooit wat er gebeurt bij de start. Afgelopen twee jaren eindigde de race voor een aantal coureurs al in de tweede bocht. Vorig jaar overkwam het Vettel nog. Een chaotische eerste ronde, daar heeft Verstappen baat bij, mits hij die zelf ongeschonden door komt uiteraard. Verstappen kan daarbij niet té veel risico’s nemen, want na zijn uitvallen twee weken geleden in Bahrein is finishen in Rusland van groot belang.

Als het gaat om de overwinning, heeft Ferrari de beste papieren. Het hele weekeinde zijn de rode bolides al het snelst in Sotsji. Voor het eerst sinds 2008 staan er op de eerste rij twee Ferrari’s. Bovendien is de verwachting dat het team de betere auto heeft als het aankomt op duurvermogen, een race van zeker anderhalf uur.