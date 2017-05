Verstappen snelste ooit op Zandvoort 

Verstappen laat V8-motor brullen voor Nederlandse fans

20 mei Max Verstappen was vandaag op de eerste dag van de racedagen in Zandvoort helemaal in zijn element. De Formule 1-coureur van Red Bull trakteerde het enthousiaste publiek op een aantal demonstraties met zijn razendsnelle bolide. Vooral het bulderende geluid van de V8-motor in de RB8 maakte veel indruk op de tienduizenden toeschouwers.