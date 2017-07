Verstappen start als vijfde, Bottas op poleposition

Blog Genemuiden groet Max. Net als Assen. En Spoordonk. En Plasmolen.

13:38 Aan de support gaat het niet liggen hier in Oostenrijk, voor Max Verstappen. Rondje na rondje passeert hij steeds weer een Oranje Zee waar je even stil van wordt. Alsof je in bocht 7 van Alpe d’Huez bent. Of bij een interland van Oranje.