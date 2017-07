Verstappen start slecht door kapotte koppeling en wordt geramd

De Grand Prix van Oostenrijk heeft voor Max Verstappen slechts één bocht geduurd. Dankzij een kapotte koppeling maakte hij een slechte start en kwam de Nederlander in het gedrang terecht. In de eerste bocht kwam Fernando Alonso vervolgens in aanraking met de Red Bull-coureur nadat Daniil Kvyat de Spanjaard torpedeerde.