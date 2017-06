Verstappen verheugt zich op terugkeer naar Red Bull Ring

De negentienjarige Limburger bewaart goede herinneringen aan beide races. De coureur van Red Bull eindigde vorig jaar zowel in Oostenrijk als in Engeland op de tweede plek. Dit seizoen belandde hij vooralsnog alleen in China op het podium (derde).

Red Bull Ring

Verstappen kan in Oostenrijk opnieuw zijn eigen tribune begroeten. Dit jaar telt het supportersvak voor de Nederlander liefst 5000 zitplekken: ,,De fans op de Red Bull Ring zijn altijd erg gepassioneerd en natuurlijk kwamen er vorig jaar veel Nederlanders opdagen, wat voor mij altijd speciaal is om te zien. Er staan talloze caravans en de omgeving kleurt oranje. Ik heb eerder dit jaar al met een caravan over het circuit gereden. Het was erg leuk om de caravan voort te trekken met een Aston Martin en ermee te driften", liet Verstappen op zijn eigen website weten.

Compromis

,,Vorig jaar behaalde ik in Oostenrijk een erg goed resultaat'', besefte hij maar al te goed. ,,Vóór de race was het onbekend hoe de banden zich zouden gedragen, dus ik probeerde ze aan te voelen en ze in goede staat te houden. Dit zorgde ervoor dat ik maar één stop hoefde te maken, wat altijd een gokje was, maar het pakte uiteindelijk zeer goed uit. Dit jaar moeten we zorgen dat de auto goed werkt in de bochten en moeten we net zo competitief zijn op het rechte stuk om bij de top te kunnen zitten. Het is altijd een beetje een compromis."