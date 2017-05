Verstappen: Vierde plaats in de race is ook wel oké

Door Arjan Schouten

De twee Ferrari’s vooraan. De Mercedes van Valtteri Bottas erachter. En dan komt Max Verstappen al. Nog geen enkele keer dit seizoen mocht de Limburgse coureur van Red Bull Racing zo ver naar voren starten als hier in Monaco. Natuurlijk reageerde hij dan ook opgetogen na de kwalificatie, waarin hij slechts 0,3 seconden toe moest geven op pole-sitter Räikkönen.

,,Of dit het maximaal haalbare was? Absoluut. Beter hadden we het vandaag niet kunnen doen. Ik denk dat mijn rondje redelijk tegen de limiet was'', aldus Verstappen, die niet gelooft dat hij meteen hoopgevende conclusies mag verbinden aan de sterke kwalificatie van Red Bull Racing (Daniel Ricciardo start als vijfde) dat dichter op de twee topteams zit dan bij de vorige races.

,,Alles zit hier dichter op elkaar. Dat heeft alles te maken met het circuit hier. In Barcelona was het vijf, zes tienden van een seconde. Hier drie. Dat klinkt vrij logisch.'' Na een mislukte kwalificatie lijkt Lewis Hamilton morgen alvast geen factor meer, voorin het veld. Maar of Verstappen vanaf P4 op meer mag hopen, startend van de tweede startrij? ,,Ik weet het niet, dat gaan we morgen zien.''

Mourinho

Wil hij meteen vanaf het vertrek posities winnen dan moet hij sowieso een geweldige start hebben, beseft hij. Verstappen: ,,Of die anderen een slechte. Met welk resultaat ik tevreden ben? Nou, op zich is een vierde plaats in de race ook wel oké, maar je wilt natuurlijk altijd naar voren toe. Als we de finish maar halen.”

Want dat deed hij in twee eerdere optredens in Monaco nog niet één keer. Zowel in 2015 als 2016 crashte hij uit de wedstrijd. Ook in de trainingen en kwalificatie volgden weer genoeg coureurs dat voorbeeld, maar Verstappen hield nu zijn RB13 heel.

Op de hospitality-boot van Red Bull sprak Verstappen nog even met Manchester United-coach José Mourinho, die op bezoek kwam. ,,Ik heb hem gefeliciteerd met de Europa League. Hij vond het mooi hoe het allemaal gaat hier. Aardige vent.''