Verstappen vindt circuit Hongarije voordelig voor zijn kansen

Max Verstappen ziet kansen op een podiumplek in de GP van Hongarije, aanstaand weekend. Volgens de Nederlander is het circuit een voordeel voor hem en zijn team. ,,De echte topsnelheid is minder belangrijk", zei hij op de persconferentie.

Verstappen is vooral benieuwd hoe de upgrade van zijn team Red Bull Racing uitpakt. ,,We hebben de hoop om het gat met de kop te dichten. Tot aan Silverstone waren we al marges aan het verkleinen. Dat moeten we nu weer oppakken. Maar de rest zit ook niet stil natuurlijk."

Het circuit in Boedapest moet Verstappen en zijn team een voordeel opleveren volgens de Nederlander: ,,Als er iets geks gebeurt vooraan, zoals altijd op dit circuit, hebben we een goede kans op een podium. De echte topsnelheid is op dit circuit minder belangrijk. We hebben een goede balans nodig en daar werken we hard aan."

Verstappen vindt het leuk om te horen dat zijn teambaas Christian Horner zijn prestaties vooruit ziet gaan. ,,De resultaten lieten dat alleen nog niet zien. In Silverstone had ik geen issues, maar Ricciardo weer wel. We moeten zorgen dat we betrouwbaar worden. Om te beginnen hier in Hongarije."

Halo

De Nederlandse coureur is geen voorstander van de halo in de Formule 1. ,,Ik houd er niet van, maar we moeten de beslissing van de FIA respecteren", aldus Verstappen. De FIA besloot om deze volgend jaar te introduceren om zo het hoofd van de coureurs beter te beschermen tegen rondvliegende voorwerpen. ,,De risico's zijn al beperkt door de virtuele safety car. En wielen laten niet zomaar los. Als kleine onderdelen van een auto los gaan, helpt de halo niet. Dus ik zie niet in waarom we hem moeten hebben."