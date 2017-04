Verstappen: Voor regen moet je wel de grip hebben

Buien teisteren vandaag al van tijd tot tijd het circuit van de tweede afspraak op de Formule 1-kalender. En ook voor zondag wordt neerslag voorspeld in Sjanghai. Doorgaans goed nieuws voor Verstappen, die vorig jaar in de nattigheid in Brazilië nog een geweldige show neerzette. Maar nu ook, nu hij met zijn auto in Melbourne niet voor het podium bleek te kunnen vechten? ,,Ik vind het altijd mooi om in het natte te rijden, maar ik weet niet of ik nu het best mogelijke pakket tot mijn beschikking heb voor een regenrace’‘, blijft Verstappen zelf voorzichtig. ,,Racen in de regen, daar geniet ik normaal wel van. Maar je hebt ook de goede grip nodig om goed te kunnen rijden in die regen.‘’



En op dat gebied is het nog niet helemaal optimaal bij Red Bull Racing, weet Verstappen na zijn vijfde plaats in Australië. Beter doen dan vorig jaar in de Toro Rosso (achtste) zal ongetwijfeld wel lukken, maar wat er voor nodig is om het gevecht met de Mercedessen en Ferrari’s écht aan te kunnen gaan? ,,We hebben meer grip nodig. Meer power. Van alles wat.‘’



Beterschap is beloofd van motorenleverancier Renault voor over een paar races. Maar er zal na de race in Melbourne ook in de eigen fabriek in Engeland ongetwijfeld al gesleuteld zijn aan de afstellingen van de RB13. ,,Achter ons gaapt een groot gat, maar we willen juist dat gat vóór ons dichten. En ik heb geen idee of me dat hier in Sjanghai al wat beter gaat lukken, op een normaal circuit in plaats van het stratencircuit van Melbourne’‘, tast Verstappen zelf nog in het duister.



,,We gaan het zien. Feit blijft dat we nog flink moéten verbeteren. Eerst die auto helemaal perfect krijgen. En dan zijn er ook nog de updates die ons gaan helpen.‘’